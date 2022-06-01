الذهب يلامس أدنى مستوياته في أسبوعين مع ارتفاع الدولار وعائدات السندات

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، اليوم الأربعاء، لكنها ظلت تتأرجح داخل نطاق محدود، إذ ساعد الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا في تعويض بعض الضغوط المستمرة من ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية.

يزيد ارتفاع الدولار من غلاء الذهب على المشترين بعملات أخرى، في حين يحد ارتفاع عائدات السندات من الإقبال على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

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وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1843.89 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 0719 بتوقيت غرينتش، وهبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1829.24 مسجلا أدنى مستوياته منذ 19 مايو.

وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6% إلى 1838 دولارا للأوقية، بحسب "رويترز".

اجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء، مع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لبحث الارتفاع التاريخي للتضخم، لكنه أكد لرئيس البنك المركزي أنه لن يتعرض لأي تدخلات سياسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 21.60 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 19 مايو عند 21.40 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزاد البلاتين 1.1% إلى 975.70 دولار وصعد البلاديوم 0.9% إلى 2016.66 دولار.