الشرق الأوسط
الطروحات الأولية بالشرق الأوسط تجمع 11.4 مليار دولار في 5 أشهر
الاكتتابات الأولية في الخليج تلاقي اهتماماً واسعاً من قبل المستثمرين الدوليين والإقليميين
تتجه الطروحات الأولية في الشرق الأوسط لتسجيل أفضل أداء نصف سنوي لها وسط ارتفاع أسعار النفط وتدفق الاستثمارات الأجنبية.
وقد جذبت الطروحات الأولية في الشرق الأوسط 11.4 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام لتتجاوز الأداء النصف السنوي للاكتتابات الأولية تاريخيا.
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وتلاقي الاكتتابات الأولية في الخليج اهتماما واسعا من قبل المستثمرين الدوليين والإقليميين بحسب سيتي غروب.
وأوضحت مجموعة سيتي غروب، أن صافي التدفقات الأجنبية إلى بورصات الخليج تواصلت حتى أثناء عمليات البيع الأخيرة، في إشارة إلى أن المستثمرين الأجانب يشترون رغم التقلبات العالمية.
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