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بلومبرغ: "لوبريف" التابعة لـ"أرامكو" تطرح 30% من أسهمها بالنصف الثاني هذا العام

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أرامكو

بلومبرغ: "لوبريف" التابعة لـ"أرامكو" تطرح 30% من أسهمها بالنصف الثاني هذا العام

أرامكو تدرس بشكل منفصل بيع حصص في أعمالها التجارية ووحدة الوقود بالتجزئة

دبي - العربية.نت

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أفادت مصادر لوكالة بلومبرغ أن سيتي غروب وإس إن بي كابيتال والذراع السعودي لبنك HSBC من بين المصارف التي ستقود الاكتتاب الأولي على أسهم شركة أرامكو السعودية لتكرير زيت التشحيم (لوبريف) المرتقب في النصف الثاني من العام الجاري.

ومن المتوقع أن تبيع شركة جدوى للاستثمار حصة 30% في "لوبريف" في الطرح الذي قد يجمع مليار دولار.

وكانت جدوى استحوذت على هذه الحصة من إكسون موبيل في 2007.

وفي سياق متصل، تدرس أرامكو بشكل منفصل بيع حصص في أعمالها التجارية ووحدة الوقود بالتجزئة إلى جانب طرح ثانوي لأسهمها.

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