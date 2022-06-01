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توزيعات أرباح البورصة المصرية تتجاوز 20.7 مليار جنيه في 5 أشهر

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البورصة المصرية (رويترز)
البورصة المصرية (رويترز)
البورصة المصرية

توزيعات أرباح البورصة المصرية تتجاوز 20.7 مليار جنيه في 5 أشهر

منذ بداية 2022 وحتى مايو

القاهرة - خالد حسني

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كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن الشركات المدرجة قامت بتوزيع أرباح نقدية إجمالية بلغت نحو 20.733 مليار جنيه، منذ بداية العام وحتى شهر مايو الماضي.

وبلغت توزيعات الأرباح خلال مايو نحو 3.384 مليار جنيه، مقابل نحو 13.421 مليار جنيه خلال شهر أبريل الماضي.

فيما بلغت التوزيعات خلال مارس الماضي نحو 1.106 مليار جنيه، مقابل نحو 0.254 مليار دولار خلال شهر فبراير، بينما وصلت توزيعات الأرباح خلال يناير نحو 2.568 مليار جنيه.

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ووزعت شركات البورصة أرباحا بلغت 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل نحو 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020.

وفي عام 2020، بلغت توزيعات الأرباح النقدية في بورصة مصر نحو 26.3 مليار جنيه، فيما بلغت التوزيعات خلال عام 2019 نحو 23.9 مليار جنيه.

وبلغت التوزيعات خلال عام 2018 نحو 29.9 مليار جنيه، مقابل نحو 20.1 مليار جنيه في عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

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