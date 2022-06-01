مصادر للعربية: تغطية اكتتاب الغانم للسيارات 10 مرات بـ3.3 مليار دولار

علمت العربية من مصادر مسؤولة أن تغطية اكتتاب شركة علي الغانم وأولاده للسيارات الكويتية بلغت 10 مرات بأحجام وصلت إلى مليار دينار كويتي أو ما يقارب 3.3 مليار دولار.

وكان الاكتتاب يهدف لجمع 100 مليون دينار أو نحو 330 مليون دولار، تمثل نسبة 45%، من رأسمال الشركة، بسعر 793 فلسا.

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وقالت المصادر إن نسبة تخصيص الأسهم ستكون 5%، للمكتتبين، علماً أن الاكتتاب خصّص نسبة 40%، للأفراد و60%، للمؤسسات.

ومن المقرر أن تدرج الشركة في البورصة الكويتية يوم الثلاثاء 7 يونيو المقبل، لتصبح أول شركة عائلية لوكالات السيارات تُدرج في الأسواق الخليجية.