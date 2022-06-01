بورصة الكويت
مصادر للعربية: تغطية اكتتاب الغانم للسيارات 10 مرات بـ3.3 مليار دولار
الاكتتاب يهدف لجمع 330 مليون دولار
علمت العربية من مصادر مسؤولة أن تغطية اكتتاب شركة علي الغانم وأولاده للسيارات الكويتية بلغت 10 مرات بأحجام وصلت إلى مليار دينار كويتي أو ما يقارب 3.3 مليار دولار.
وكان الاكتتاب يهدف لجمع 100 مليون دينار أو نحو 330 مليون دولار، تمثل نسبة 45%، من رأسمال الشركة، بسعر 793 فلسا.
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وقالت المصادر إن نسبة تخصيص الأسهم ستكون 5%، للمكتتبين، علماً أن الاكتتاب خصّص نسبة 40%، للأفراد و60%، للمؤسسات.
ومن المقرر أن تدرج الشركة في البورصة الكويتية يوم الثلاثاء 7 يونيو المقبل، لتصبح أول شركة عائلية لوكالات السيارات تُدرج في الأسواق الخليجية.
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