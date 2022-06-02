استقرار أسعار الذهب بدعم من انخفاض العائد على سندات الخزانة

استقر الذهب اليوم الخميس، مع تلقيه دعما من انخفاض طفيف للعائد على سندات الخزانة الأميركية ومواجهته ضغوطا من ارتفاع الدولار.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1844.57 دولار للأونصة، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1846.80 دولار للأونصة، بحسب "رويترز".

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وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام، الأمر الذي عزز الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

لكن استقرار الدولار بعد بلوغه أعلى مستوى خلال أكثر من أسبوع أمس الأربعاء، جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، غير أن زيادة أسعار الفائدة الأميركية في المدى القصير تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 21.77 دولار للأونصة.

ونزل البلاتين 0.7% إلى 989.50 دولار للأونصة، بينما صعد البلاديوم 0.2% إلى 2001.15 دولار للأونصة.