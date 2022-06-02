الأسهم القيادية في بورصة الكويت تهبط بنهاية تداولات الأسبوع
تراجع سهم بيت التمويل 1.4%
هبطت الأسهم القيادية في بورصة الكويت، اليوم الخميس، في نهاية تداولات الأسبوع، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.77%، فيما هبط مؤشر السوق الرئيسي 50، بنسبة 0.27%، بينما بلغ انخفاض المؤشر العام 0.56%.
وتراجع سهم بيت التمويل الكويتي 1.4%، وبنك الكويت الوطني 0.2%، وبنك الخليج 2.2%، والبنك الأهلي المتحد البحريني 0.4%.
كما تراجع سهم زين للاتصالات المتنقلة والمباني 1.6%، والاستثمارات الوطنية 4.8%.
وبلغت قيمة التداولات 69.8 مليون دينار، وحجم التداولات 251.7 مليون سهم، وفقا لـ"رويترز".
وأغلق سهم أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية منخفضا 0.6%، بعد أن نقلت الشركة اليوم الخميس عن شركة جون مينزيس البريطانية القول، إن مساهمي الشركة البريطانية صوتوا لصالح العرض النقدي الذي قدمته أجيليتي للاستحواذ على أسهم جون مينزيس بسعر 608 بنسات للسهم.
-
السعودية تعلن الاشتراطات الصحية للمسافرين خلال الحجشملت استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات (كوفيد_19) المعتمدة سياحة وسفر
-
اتحاد الغرف السعودي يعلن تأسيس مجلس الأعمال السعودي البرازيليأعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي البرازيلي في دورته التأسيسية، واكتمال تسمية أعضاء لجنته التنفيذية، برئاسة مشعل ... اقتصاد
-
الفاو للعربية: ارتفاع النفط والغاز سيؤدي لأزمة في الأسمدة خلال الشتاءتساعد الدول في البحث عن مصادر بديلة لاستيراد الأغذية قصص اقتصادية