الأسهم القيادية في بورصة الكويت تهبط بنهاية تداولات الأسبوع

هبطت الأسهم القيادية في بورصة الكويت، اليوم الخميس، في نهاية تداولات الأسبوع، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.77%، فيما هبط مؤشر السوق الرئيسي 50، بنسبة 0.27%، بينما بلغ انخفاض المؤشر العام 0.56%.

وتراجع سهم بيت التمويل الكويتي 1.4%، وبنك الكويت الوطني 0.2%، وبنك الخليج 2.2%، والبنك الأهلي المتحد البحريني 0.4%.

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كما تراجع سهم زين للاتصالات المتنقلة والمباني 1.6%، والاستثمارات الوطنية 4.8%.

وبلغت قيمة التداولات 69.8 مليون دينار، وحجم التداولات 251.7 مليون سهم، وفقا لـ"رويترز".

وأغلق سهم أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية منخفضا 0.6%، بعد أن نقلت الشركة اليوم الخميس عن شركة جون مينزيس البريطانية القول، إن مساهمي الشركة البريطانية صوتوا لصالح العرض النقدي الذي قدمته أجيليتي للاستحواذ على أسهم جون مينزيس بسعر 608 بنسات للسهم.