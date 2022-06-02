اقتصاد مصر
مصر تطرح أذون خزانة لأجل عام بـ 540 مليون دولار في 6 يونيو
سبق وطرحت أذوناً بقيمة مليار دولار بتاريخ 28 أبريل
قال البنك المركزي المصري، إن مصر ستبيع أذونا مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 540 مليون دولار في مزاد في السادس من يونيو، وفق ما نقلته "رويترز".
وطرحت مصر أذون خزانة لأجل سنة بقيمة مليار دولار بتاريخ 28 أبريل، كما طرحت سندات ساموراي بقيمة 60 مليار ين (493.26 مليون دولار) في السوق اليابانية.
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ونجحت وزارة المالية المصرية في العودة للأسواق الدولية للسندات، رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تفرضه من تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة.
وقال وزير المالية محمد معيط، في مقابلة سابقة مع "العربية"، إن الحكومة تستهدف الوصول بالدين إلى أقل من 85% من الناتج المحلي عام 2025/2026، مشيرا إلى أن مصر لا تخطط لإصدار سندات يوروبوند خلال العام المالي الحالي.
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