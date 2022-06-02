وول ستريت تفتح منخفضة مع تراجع أسهم مايكروسوفت

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض اليوم الخميس مع تراجع أسهم مايكروسوفت بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للأرباح، مما بدد الارتياح الناجم عن تراجع أسعار النفط الذي كبح المخاوف بشأن ارتفاع التضخم.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 4.22 نقطة أو 0.01%، إلى 32809.01 نقطة.
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وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 5.82 نقطة أو 0.14% إلى 4095.41 نقطة.
وهبط المؤشر ناسداك المجمع 48.89 نقطة أو 0.41%، إلى 11945.5 نقطة.
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