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"بروج" تعلن اليوم عن نسب تخصيص أسهمها قبيل الإدراج غداً

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سوق أبوظبي

"بروج" تعلن اليوم عن نسب تخصيص أسهمها قبيل الإدراج غداً

طرحت 3 مليارات سهم للاكتتاب العام

دبي - العربية.نت

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من المنتظر أن تعلن شركة بروج للبتروكيماويات اليوم عن نسب تخصيص أسهم طرحها الأولي قبيل إدراجها غدا في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وذكرت الشركة أنه سيتم إرسال إشعارات التخصيص للمشاركين في الاكتتاب العام ضمن الشريحة الأولى التي تشمل الأفراد والشريحة الثالثة التي تشمل موظفي الشركة.

وطرحت الشركة 3 مليارات سهم للاكتتاب العام الأسبوع الماضي تمثل 10% من رأسمالها، حيث جمعت أكثر من 83 مليار دولار.

وأعلنت "بروج" في وقت سابق عن تعديل الحد الأدنى المضمون لتخصيص الأسهم للشريحة الأولى والشريحة الثالثة المنصوص عليه في نشرة الاكتتاب المنشورة بتاريخ 18 مايو الجاري.

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