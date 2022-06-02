اكتتابات
"ستارز بلاي" تتجه لطرح أسهمها في أسواق الإمارات خلال عامين أو ثلاثة
استبعد رئيسها التنفيذي أن تتجه للإدراج عن طريق الـ SPAC
توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة Starzplay Arabia لبث المحتوى، أن يتم طرح الشركة للاكتتاب العام في أسهمها خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.
واستبعد معاذ الشيخ أن تتجه الشركة للإدراج عن طريق شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة أو الـ SPAC.
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وتتنافس Starzplay Arabia لبث المحتوى مع نتفليكس وأمازون ومجموعة MBC في المنطقة، حيث بلغ عدد مشتركيها مليونين و200 ألف بزيادة 10% عن العام الماضي.
وحصلت المنصة العام الماضي، على أول تمويل مستقل بالدين في المنطقة بواقع 25 مليون دولار (نحو 92 مليون درهم) من شركة "رؤيا بارتنرز" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
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