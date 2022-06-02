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"وول ستريت" تغلق منخفضة بفعل بيانات اقتصادية تدعم اتجاه رفع أسعار الفائدة

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وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

"وول ستريت" تغلق منخفضة بفعل بيانات اقتصادية تدعم اتجاه رفع أسعار الفائدة

مؤشر ستاندرد آند بورز تراجع 0.75%

دبي - العربية.نت

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أغلقت وول ستريت على انخفاض، أمس الأربعاء، مع توقع المستثمرين ألا تفعل أحدث بيانات اقتصادية شيئا لإثناء مجلس الاحتياطي الاتحادي عن اتجاهه القوي لرفع أسعار الفائدة، بهدف كبح التضخم.

وأظهرت البيانات أنه في حين تراجعت فرص العمل في الولايات المتحدة في أبريل، فقد ظلت عند مستويات عالية، مما يشير إلى استمرار الأجور التي تسهم في ارتفاع التضخم مع تدافع الشركات لتعيين موظفين.

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كما ارتفع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من المتوقع في مايو مع استمرار الطلب القوي على السلع، مما خفف من المخاوف بشأن الركود الوشيك.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 31.6 نقطة أو 0.75% إلى 4101.09 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 88.36 نقطة أو 0.73% إلى 11993.03 نقطة، فيما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 179 نقطة أو 0.54% ليغلق عند 32811.12 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

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