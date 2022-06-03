سوقا أبوظبي ودبي تغلقان على تراجع بضغط من أسهم البنوك
حققتا مكاسب أسبوعية وصلت في دبي إلى 2.7%
أنهت بورصتا أبوظبي ودبي التداولات اليوم الجمعة، على تراجع مع مواصلة أسعار النفط خسائرها بعد أن زادت أوبك+ الإنتاج المستهدف بكمية أكثر قليلا عن المخطط سلفا.
وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، 0.2% مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول 1% في ثالث يوم من الخسائر.
وأغلقت أسهم بروج عند سعر 3 دراهم وهو ما يزيد بنسبة تفوق 22% عن سعر الاكتتاب العام الأولي البالغ 2.45 درهم للسهم وفقا لبيانات من "رفينيتيف إيكون".
وحقق مؤشر سوق أبوظبي مكسبا أسبوعيا نسبته 1.5%، بحسب "رويترز".
وأغلق مؤشر دبي الرئيسي على انخفاض 0.3% بضغط من هبوط نسبته 1.2% لسهم بنك دبي الإسلامي.
ونزل سهم إعمار العقارية القيادي 0.3% على الرغم من أن ستاندرد آند بورز جلوبال رفعت التصنيف الائتماني للشركة إلى (BBB-) مستندة لأداء قوي.
وحقق مؤشر دبي مكسبا أسبوعيا نسبته 2.7% مما أنهى خسائر استمرت أربعة أسابيع.
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