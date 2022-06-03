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سجّل ثالث زيادة أسبوعية.. الذهب عند أعلى مستوى في شهر مع تراجع الدولار

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سبيكة ذهبية
سبيكة ذهبية
سعر الذهب

سجّل ثالث زيادة أسبوعية.. الذهب عند أعلى مستوى في شهر مع تراجع الدولار

صعد إلى 1871.28 دولار للأونصة

دبي - العربية.نت

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بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في شهر اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار، الأمر الذي وضع المعدن النفيس على مسار تسجيل ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1871.28 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ التاسع من مايو، فيما ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1% هذا الأسبوع.

كما قفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1874.50 دولار للأونصة، بحسب "رويترز".

وانخفض الدولار ليصبح الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

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وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% أمس، بدعم من تراجع الدولار وبيانات كشفت أن الأجور في القطاع الخاص الأميركي زادت بأقل من المتوقع في الشهر الماضي.

ومن الممكن أن تدعم مؤشرات على أزمة اقتصادية الطلب على الذهب الذي يعتبره المستثمرون من أصول الملاذ الآمن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.39 دولار للأونصة، وسجلت زيادة بنسبة 1.4% هذا الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1024.57 دولار للأونصة، وصعد بنحو 7.4% هذا الأسبوع وهي أعلى زيادة منذ مايو 2021.

وزاد البلاديوم 0.5% إلى 2064.20 دولار للأونصة.

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