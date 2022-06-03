"نيكاي" الياباني يسجل أكبر قفزة أسبوعية منذ 25 مارس.. بلغت 3.66%
أغلق عند ذروة شهرين بدعم من أسهم "فاست ريتيلينغ"
أغلق المؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في شهرين تقريبا، اليوم الجمعة، مدعوما بمكاسب أسهم فاست ريتيلينغ بعدما أعلنت الشركة عن مبيعات محلية قوية.
وارتفع "نيكاي" 1.27% ليغلق عند 27761.57 نقطة في أعلى مستوى إغلاق منذ الخامس من أبريل، مسجلا أكبر قفزة أسبوعية منذ 25 مارس بلغت 3.66%.
وصعدت أسهم فاست ريتيلينغ المالكة لشركة يونيكلو 5.86%، وقدمت أكبر دفعة لـ"نيكاي" بعد أن قفزت مبيعاتها في اليابان خلال مايو بنسبة 17.5% مرتفعة للشهر الثاني على التوالي.
لكن الحذر قبل صدور تقرير رئيسي للوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، حد من المكاسب الإجمالية.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.35% إلى 1933.14 نقطة مرتفعا 2.43% خلال الأسبوع.
وقادت سوني غروب لتصنيع الألعاب والكاميرات المكاسب على المؤشر توبكس، إذ ارتفعت بنسبة 1.88%.
وصعد سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 2.39%، فيما زاد سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا 2.19%.
وعلى الجانب الآخر، انخفض سهم توشيبا 2.41%، وكانت أسهم الشركة صعدت أكثر من 6.47% في الشهر الماضي.
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