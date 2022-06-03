"نيكاي" الياباني يسجل أكبر قفزة أسبوعية منذ 25 مارس.. بلغت 3.66%

أغلق المؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في شهرين تقريبا، اليوم الجمعة، مدعوما بمكاسب أسهم فاست ريتيلينغ بعدما أعلنت الشركة عن مبيعات محلية قوية.

وارتفع "نيكاي" 1.27% ليغلق عند 27761.57 نقطة في أعلى مستوى إغلاق منذ الخامس من أبريل، مسجلا أكبر قفزة أسبوعية منذ 25 مارس بلغت 3.66%.

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وصعدت أسهم فاست ريتيلينغ المالكة لشركة يونيكلو 5.86%، وقدمت أكبر دفعة لـ"نيكاي" بعد أن قفزت مبيعاتها في اليابان خلال مايو بنسبة 17.5% مرتفعة للشهر الثاني على التوالي.

لكن الحذر قبل صدور تقرير رئيسي للوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، حد من المكاسب الإجمالية.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.35% إلى 1933.14 نقطة مرتفعا 2.43% خلال الأسبوع.

وقادت سوني غروب لتصنيع الألعاب والكاميرات المكاسب على المؤشر توبكس، إذ ارتفعت بنسبة 1.88%.

وصعد سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 2.39%، فيما زاد سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا 2.19%.

وعلى الجانب الآخر، انخفض سهم توشيبا 2.41%، وكانت أسهم الشركة صعدت أكثر من 6.47% في الشهر الماضي.