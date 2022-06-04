سهم نوفافاكس يتراجع 20% بعد تحذيرات حول لقاح "كوفيد-19"

تراجع سهم نوفافاكس بنسبة 20% مع إغلاق جلسة تداول الجمعة، بعدما أثارت الوثائق الواردة عن الجهات التنظيمية الأميركية المخاوف بشأن لقاح "كوفيد-19" الذي طورته شركة الأدوية.

وتراجع سهم "نوفافاكس" بنسبة 20% عند 44.76 دولار في نهاية تعاملات جلسة الجمعة، قبل أن يرتفع بنحو 0.6% خلال تعاملات ما بعد الجلسة.

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وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، إن هناك بعض المخاطر المحتملة التي يسببها لقاح "نوفافاكس" على القلب، بينما أعربت الوكالة الأميركية عن إيجابية النتائج المتعلقة بفاعلية اللقاح ضد متحور "أوميكرون".

وأوضحت "نوفافاكس" في بيان، أنه لا يوجد دليل قوي على وجود صلة بين اللقاح المطور من قبل "نوفافاكس" وأي التهابات في القلب، مؤكدة أنها ستواصل متابعة التطورات.

تنتظر "نوفافاكس" تنتظر الحصول على إذن للاستخدام الطارئ للقاح "كورونا"، إذ من المقرر أن يجتمع الخبراء ومستشارو وكالة الغذاء والدواء الأميركية يوم الثلاثاء المقبل.

ويرتكز نوفافاكس على تقنية تقليدية أكثر من تلك المستخدمة في اللقاحات الأخرى المرخصة، وهو أمر قد يقلل الشكوك لدى غير الملقحين.

وجدت مراجعة إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن فعالية اللقاح كانت نسبتها 90.4% بشكل عام ضد عوارض "كوفيد-19" الخفيفة، أو المعتدلة، أو الحادة، لمدة شهرين ونصف الشهر عقب تلقي السلسلة الأولية المكونة من جرعتين.

وأفادت الوثيقة أنّ فعالية اللقاح انخفضت إلى نسبة 78.6% بين من يبلغون 65 عامًا وما فوق، في التحليل الأولي.

وجمعت بيانات الفعالية هذه قبل ظهور متحور أوميكرون، ولا يزال من غير الواضح إلى متى تستمر الحماية، أو إلى أي مدى سيحمي اللقاح من متحوّر "أوميكرون".