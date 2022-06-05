.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قطاع البنوك يقود بورصة الكويت للهبوط في بداية الأسبوع

  • الخط
بورصة الكويت مناسبة
بورصة الكويت
بورصة الكويت

قطاع البنوك يقود بورصة الكويت للهبوط في بداية الأسبوع

مؤشر السوق العام انخفض 1.165% بتعاملات الأحد

الكويت - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

واصلت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الأحد، في بداية تداولات الأسبوع هبوطها الذي بدأته الأسبوع الماضي إذ أغلق مؤشر السوق الأول منخفضا 1.3% والسوق الرئيسي 50 بنسبة 0.5% والسوق الرئيسي 0.7% ومؤشر السوق العام 1.16%.

قادت أسهم البنوك موجة الهبوط ومنها بنك الكويت الوطني 0.3% وبيت التمويل الكويتي (بيتك) 1.5% والبنك الأهلي المتحد 3.3% وبنك الخليج 1.3%.

كما هبط سهم مجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) 4.5% بعد أن أعلنت مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية الكويتية اليوم، موافقة مجلسي إدارتيهما بالإجماع على تقرير مقوم الأصول ورأي مستشار الاستثمار بشأن عدالة التقييم المتعلق بعملية الاندماج بينهما.

هذه أسباب السيولة غير الاعتيادية في بورصة الكويت أسواق العربية 1230 بورصة الكويت هذه أسباب السيولة غير الاعتيادية في بورصة الكويت

كما هبط سهم القرين 0.5%، وهبطت أيضا أسهم أجيليتي للمخازن العمومية 1.85% ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 2.3% وشركة الخليج للكابلات 2.5% والاستثمارات الوطنية 2.95%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف تطور العالم منذ جلوس الملكة إليزابيث على عرش بريطانيا؟ كيف تطور العالم منذ جلوس الملكة إليزابيث على عرش بريطانيا؟
اكتشف المزيد