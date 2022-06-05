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مجموعة أنعام القابضة تعلن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة

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مجموعة أنعام الدولية القابضة
مجموعة أنعام الدولية القابضة
سوق السعودية

مجموعة أنعام القابضة تعلن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة

سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة السعودية، عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتب فيها، حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 18.33 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 21 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن قيمة الأسهم المكتتب فيها 183.3 مليون ريال، بنسبة تغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 87.31%.

وسيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي.

كما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (شرط أن لا يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض، أما بالنسبة لكسور الأسهم فسيتم إضافتها إلى الأسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.

وذكرت أن بداية الطرح المتبقي سيكون في 1443-11-08 الموافق 2022-06-07، فيما ستكون نهاية الطرح المتبقي في 1443-11-09 الموافق 2022-06-08.

وبلغ عدد الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها 2.67 مليون سهم.

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