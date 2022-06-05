"كيبكو" و "القرين" توافقان على تقرير مقوم الأصول بشأن الاندماج

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو"، وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية الكويتية اليوم الأحد في بيانين منفصلين إلى بورصة الكويت، موافقة مجلسي إدارتيهما بالإجماع على تقرير مقوم الأصول ورأي مستشار الاستثمار بشأن عدالة التقييم المتعلق بعملية الاندماج بينهما.

وفي مارس أعلنت الشركتان توصلهما لاتفاق "مبدئي" للاندماج عن طريق الضم، بحيث تكون شركة "كيبكو" هي الدامجة، بينما تكون القرين الشركة المندمجة.

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وتوقّعت "كيبكو"، استكمال استحواذها على شركة القرين للبتروكيماويات هذا العام، بعدما اعتبرت وكالة "ستاندرد أند بورز" أنه سيكون من الصعب على "كيبكو" تحسين مركزها المالي إذا لم تتم الصفقة.