.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"كيبكو" و "القرين" توافقان على تقرير مقوم الأصول بشأن الاندماج

  • الخط
شركة مشاريع الكويت القابضة كيبكو
شعار شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو"
بورصة الكويت

"كيبكو" و "القرين" توافقان على تقرير مقوم الأصول بشأن الاندماج

أعلنت الشركتان في مارس توصلهما لاتفاق "مبدئي" للاندماج عن طريق الضم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو"، وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية الكويتية اليوم الأحد في بيانين منفصلين إلى بورصة الكويت، موافقة مجلسي إدارتيهما بالإجماع على تقرير مقوم الأصول ورأي مستشار الاستثمار بشأن عدالة التقييم المتعلق بعملية الاندماج بينهما.

وفي مارس أعلنت الشركتان توصلهما لاتفاق "مبدئي" للاندماج عن طريق الضم، بحيث تكون شركة "كيبكو" هي الدامجة، بينما تكون القرين الشركة المندمجة.

وتوقّعت "كيبكو"، استكمال استحواذها على شركة القرين للبتروكيماويات هذا العام، بعدما اعتبرت وكالة "ستاندرد أند بورز" أنه سيكون من الصعب على "كيبكو" تحسين مركزها المالي إذا لم تتم الصفقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الحوثيون يواصلون خرق الهدنة الهشة.. وإحاطة أممية كاذبة الحوثيون يواصلون خرق الهدنة الهشة.. وإحاطة أممية كاذبة
اكتشف المزيد