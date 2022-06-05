بورصة الكويت
"كيبكو" و "القرين" توافقان على تقرير مقوم الأصول بشأن الاندماج
أعلنت الشركتان في مارس توصلهما لاتفاق "مبدئي" للاندماج عن طريق الضم
أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو"، وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية الكويتية اليوم الأحد في بيانين منفصلين إلى بورصة الكويت، موافقة مجلسي إدارتيهما بالإجماع على تقرير مقوم الأصول ورأي مستشار الاستثمار بشأن عدالة التقييم المتعلق بعملية الاندماج بينهما.
وفي مارس أعلنت الشركتان توصلهما لاتفاق "مبدئي" للاندماج عن طريق الضم، بحيث تكون شركة "كيبكو" هي الدامجة، بينما تكون القرين الشركة المندمجة.
مادة اعلانية
وتوقّعت "كيبكو"، استكمال استحواذها على شركة القرين للبتروكيماويات هذا العام، بعدما اعتبرت وكالة "ستاندرد أند بورز" أنه سيكون من الصعب على "كيبكو" تحسين مركزها المالي إذا لم تتم الصفقة.
اقرأ أيضاً
-
هذه حظوظ إتمام صفقة اندماج "كيبكو" مع "القرين للبتروكيماويات"قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان، إن فترة الستة أشهر الماضية شهدت شراء مساهمين كبار في شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو"، والقرين للبتروكيماويات لأسهم ... أسواق العربية 1830
-
"كيبكو": الاستحواذ على القرين للبتروكيماويات سيتم العام الحاليبعدما اعتبرت "ستاندرد آند بورز" أنه سيكون من الصعب عليها تحسين مركزها المالي إذا لم تتم الصفقة شركات
-
"ستاندرد آند بورز": كيبكو ستكافح لتحسين مركزها المالي حال فشل الاندماج مع "القرين"صفقة الاندماج تتقدم وفقاً للجدول الزمني شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية