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الأسهم اليابانية تغلق عند أعلى مستوى في شهرين

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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

الأسهم اليابانية تغلق عند أعلى مستوى في شهرين

بدعم قطاع الطاقة

طوكيو - رويترز

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أغلق مؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في شهرين، اليوم الاثنين، إذ انتعشت أسهم شركات الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط، بينما تعافت شركات التكنولوجيا.

وارتفع نيكاي بنسبة 0.56% إلى 27915.89 نقطة عند الإغلاق، بعد أن بدأت الجلسة بهبوط إلى 27523.95 نقطة بعد عمليات بيع بقيادة قطاع التكنولوجيا في وول ستريت في نهاية الأسبوع الماضي.

وكان قطاع التكنولوجيا هو الوحيد في مؤشر نيكاي الذي أغلق على انخفاض. وأغلق على تراجع بنسبة 0.07%، لكنه ابتعد بشدة عن مستوياته المتدنية في الصباح.

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وجنى سهم عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية طوكيو إلكترون 1.55%، بينما زاد سهم أدفانتست 0.55%.

وكان قطاع الطاقة إلى حد بعيد صاحب أفضل أداء، إذ ارتفع 3.21%.

ومن بين 225 سهما على مؤشر نيكاي، ارتفع 130 سهما، بينما انخفض 86، ولم تتغير تسعة أسهم.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نقاطا 0.31% إلى 1939.11 نقطة.

ومن بين الرابحين البارزين الآخرين في مؤشر نيكاي، ارتفع سهم فاست ريتيلنج، وهي الشركة المشغلة لمتاجر يونيكلو، 2.77% وزاد سهم نينتندو 0.77%.

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