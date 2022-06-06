الذهب يتماسك قرب مستويات مرتفعة وسط تحديات رفع الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب قليلا، اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار الأميركي وعائدات سندات الخزانة الأميركية، لكن توقعات أسعار المعدن الأصفر ظلت هشة في مواجهة احتمالات رفع أسعار الفائدة من بنوك مركزية كبرى.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1854.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0554 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1857.60 دولار، بحسب "رويترز".

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لكن الذهب لا يزال يُتداول دون أعلى مستوياته في شهر التي سجلها الأسبوع الماضي، إذا تراجعت الأسعار بنحو 1% يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أميركية أن أرباب العمل وظفوا عمالة أكثر من المتوقع في مايو.

والمركزي الأميركي في طريقه لرفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في اجتماعين للسياسة النقدية في يونيو ويوليو، وقد رفع تقرير الوظائف الأميركي الصادر الجمعة تلك الاحتمالية.

تزيد أسعار الفائدة الأعلى تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، بينما يعتبر المعدن الأصفر ملاذا آمنا في مواجهة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.4% إلى 22.22 دولار للأوقية، وجرى تداول البلاديوم عند 2028.81 دولار للأوقية.

وسجلت أسعار البلاتين نحو 1019.75 دولار للأوقية، بعد أن وصل لأعلى مستوى منذ أواخر مارس يوم الجمعة مسجلا 1032.50 دولار للأوقية.