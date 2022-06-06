الليرة التركية
الليرة التركية تهبط مجدداً.. سجلت 16.56 مقابل الدولار
انخفضت 20% على أساس سنوي
تراجعت الليرة التركية عن 16.55 مقابل الدولار اليوم الاثنين، لتصل خسائرها إلى أكثر من 20% هذا العام، إذ أثرت المخاوف بشأن التضخم السنوي الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 24 عاما على المعنويات.
وهبطت الليرة مسجلة 16.56 للدولار، وأعادتها الخسائر الأخيرة للاتجاه نحو المستويات المتدنية القياسية التي سجلتها يوم 20 ديسمبر في أزمة عملة أثارتها سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة أواخر عام 2021.
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وتراجعت الليرة 44% العام الماضي، وكانت الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة لعدة سنوات متتالية فيما يرجع بالأساس إلى مخاوف تتعلق بالسياسة الاقتصادية والنقدية في ظل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
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