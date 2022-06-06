اليورو يرتفع مع زيادة الإقبال على المخاطرة

ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة اليوم الاثنين، مع زيادة الإقبال على المخاطرة بينما يترقب المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

صعد اليورو بنسبة 0.2% أمام الدولار إلى 1.074 دولار. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1% إلى 101.99، وهو رقم ليس بعيدا عن أدنى مستوياته منذ 25 أبريل التي بلغت 101.29 في 30 مايو، بحسب "رويترز".

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وعزز الدولار مكاسبه يوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات زيادة معدل التوظيف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مايو، واستقرار معدل البطالة عند 3.6%، مما قد يجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يواصل رفع أسعار الفائدة.

وكان اليوان الصيني بالقرب من أعلى مستوى له في شهر واحد مقابل الدولار عند 6.657، بعد الإشارات الإيجابية الأخيرة للاقتصاد المحلي المتضرر من قيود كوفيد-19.

قالت وسائل إعلام رسمية أمس الأحد، إن بكين ستواصل تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا من خلال السماح بتناول الطعام في الأماكن المغلقة، مع عودة العاصمة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية في ظل تراجع عدد الإصابات.

في المقابل، حام الين الياباني حول أدنى مستوياته في عدة سنوات مقابل الدولار واليورو، ويتوقع محللون أن يلتزم البنك المركزي الياباني بسياسة سعر الفائدة المنخفض للغاية.

وانخفض الين إلى 130.73 ليقترب من أدنى مستوى له في عقدين عند 131.35 مقابل الدولار.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7218 دولار اليوم، قبيل اجتماع البنك المركزي الخاص بالسياسة النقدية هذا الأسبوع، بعد ارتفاعه 0.67% الأسبوع الماضي.