سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع 1.31%.. وتاسي فوق 12800 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، تعاملات اليوم الاثنين، مرتفعا بنسبة 1.31% أو 165.91 نقطة، ليقفل عند مستوى 12821.96 نقطة.

وبلغت تداولات السوق 6.9 مليار ريال، عبر تداول 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 345 ألف صفقة.

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وسجلت أسهم 128 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 60 شركة على تراجع، من أصل 214 شركة مدرجة في السوق.

وجاءت أسهم شركات: نادك، وبوبا العربية، وتكافل الراجحي، ومسك، والتصنيع الأكثر ارتفاعًا.

أما أسهم شركات: زجاج، وإسمنت السعودية، والمتحدة للتأمين، وأيان، وإعمار الأكثر انخفاضًا في تعاملات اليوم.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، والراجحي، وإعمار هي الأكثر نشاطًا بالكمية.

كما كانت أسهم شركات: الراجحي، ودار الأركان، وسابك، وسابك للمغذيات الزراعية، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وفي مقابلة مع "العربية"، قال عبدالله الحامد رئيس المشورة في GIB Capital، إن ارتفاعات السوق السعودية بجلسة اليوم يعد ردة فعل طبيعية لما يحدث في الأسواق العالمية.

وأضاف الحامد، أن هناك تحسناً في أغلب الأسواق العالمية خصوصاً على أسعار النفط، وسط توقعات إيجابية بأن تتجاوز مستويات الأسعار الحالية في الفترة القادمة.