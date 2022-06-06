"بروج" تنضم إلى مؤشر "فوتسي راسل" في 10 يونيو

قالت "فوتسي راسل"، إنه سيتم التفعيل السريع لانضمام شركة "بروج" إلى مؤشرات الأسهم الخاصة بها اعتباراً من بداية جلسة تداولات يوم الجمعة الموافق 10 يونيو الجاري، وذلك بعد إدراجها مؤخراً في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأضافت "فوتسي راسل"، وفقا لصحيفة "الرؤية"، أن الشركة ستنضم إلى المؤشر القياسي العالمي والمؤشر العالمي لشركات رأس المال الكبير ومؤشر "فوتسي" الناشئ.

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وكانت مراجعة "فوتسي راسل" نصف السنوية لمؤشراتها النافذة أظهرت مؤخراً انضمام سهم "فيرتيغلوب" إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الكبير، والمؤشر القياسي العالمي، إضافة إلى انضمام سهمي "أبوظبي للموانئ"، ومجموعة "ملتيبلاي" إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط والمؤشر القياسي العالمي.

واستبعدت "فوتسي" شركة الاتحاد العقارية من مؤشراتها، ووضعتها تحت المراقبة.

وستسري التغييرات يوم الإثنين الموافق 20 يونيو 2022 بعد إغلاق العمل يوم الجمعة 17 يونيو 2022.

وكان سهم شركة "بروج"، أنهى أولى جلساته بسوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الجمعة الماضي مرتفعاً بنسبة 22.4% إلى 3 دراهم، مقارنة بسعر الطرح البالغ 2.45 درهم.