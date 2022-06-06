بيتكوين
"بيتكوين" تعود لترتفع مجدداً فوق مستوى الـ30 ألف دولار
بعد تراجعها بشكل طفيف نهاية الأسبوع الماضي
عادت عملة بيتكوين المشفرة، لترتفع مجددا اليوم الاثنين، فوق مستوى الـ30 ألف دولار، بعد تراجعها بشكل طفيف نهاية الأسبوع الماضي.
ولحقت باقي العملات المشفرة بـ"بتكوين" لتسجل مكاسب فاقت الـ5% بينها "الكاردانو".
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وكانت "بيتكوين" قد واجهت تحديات في الأشهر الأخيرة بعد رفع الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة وانهيار عملة "تيرا لونا".
وتراجعت أكبر العملات المشفرة دون 26 ألف دولار الشهر الماضي، حيث انخفضت جنبا إلى جنب مع الأصول التي تنطوي على مخاطرة مثل أسهم التكنولوجيا.
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