استقرار في أسعار الذهب مع استعداد البنوك المركزية لرفع الفائدة

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في أسبوع اليوم الثلاثاء، مع توقع المستثمرين أن تؤدي خطط البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، مما يرفع بدوره عوائد السندات الأميركية والدولار.

لم يشهد سعر الذهب تغيرا يذكر في التعاملات الفورية فسجل 1841.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0701 بتوقيت غرينتش، بعد أن تأرجح داخل نطاق محدود لم يتجاوز ثمانية دولارات.

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وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب 1836.10 دولار للأوقية وهو أدنى مستوياته منذ الأول من يونيو. واستقر سعر العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1843.70 دولار للأوقية، وفق "رويترز".

وارتفع سعر الدولار في حين زادت عوائد السندات الأميركية ذات أجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها في شهر.

وتوقع محللون في جيه.بي مورغان أن يتراجع الذهب إلى 1800 دولار في المتوسط خلال الربع الثالث من العام، وسط انتعاش متوقع لإقبال المستثمرين على المخاطر واستمرار ارتفاع عوائد السندات الأميركية.

يمضي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لرفع الفائدة بنصف نقطة مئوية في يونيو ويوليو. وسيجتمع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع وسط توقعات بأن يرفع الفائدة هذا العام.

يحد رفع الفائدة من الإقبال على شراء الذهب، إذ إنه يزيد من تكلفة الفرصة الضائعة بشراء المعدن الذي لا يدر عائدا.

في ما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر البلاتين 1.4% إلى 1002.89 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2011.59 دولار للأوقية. وانخفضت الفضة 0.6% إلى 21.92 دولار للأوقية.