إقرار طرح 25% من "نت وركرس" والإدراج المباشر لـ"الرعاية المستقبلية" في "نمو"

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة نت وركرس السعودية للخدمات تسجيل أسهمها وطرح 1.5 مليون سهم تمثل 25% من أسهمها في السوق الموازية "نمو".

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

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وأضافت أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

وفي بيان منفصل، أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها على طلب شركة الرعاية المستقبلية التجارية تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

وأضافت أن تداول هذه الأسهم سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج.

ويجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المدرجة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في مستند التسجيل، وفي حال تعذر فهم محتويات مستند التسجيل، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.