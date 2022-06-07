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الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية

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الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية

قلق في أوساط المستثمرين من أثر التشديد الكبير في السياسة النقدية على نمو الاقتصاد العالمي

دبي - العربية.نت

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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مع تبدد التفاؤل إزاء إنهاء إجراءات الإغلاق في الصين تدريجياً، وقلق المستثمرين من أثر التشديد الكبير في السياسة النقدية على نمو الاقتصاد العالمي.

رفع بنك أستراليا المركزي الفائدة بأعلى نسبة في نحو 22 عاماً، وأشار إلى المزيد من التشديد في الفترة المقبلة، في حين يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع وبيانات التضخم الأميركية.

ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش.

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قادت أسهم شركات التكنولوجيا موجة الانخفاض، فنزل القطاع 0.7% متبعا خطى أسهم التكنولوجيا الأميركية التي هبطت الليلة الماضية. وكان سهم داسو سيستمز الفرنسية أكبر خاسر على مؤشر ستوكس بعد أن خفضت شركة سمسرة تقديراتها لقيمة السهم، بحسب "رويترز".

واستقر مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني مع تراجع الجنيه الإسترليني.

سعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتعزيز موقفه من خلال طرح مجموعة من السياسات الجديدة، بعد أن نجا من تصويت على الثقة كشف حجم التهديد الذي يواجهه.

وهوى سهم شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس) 11.5%، بعد أن قالت الحكومة السويدية إنها لن تضخ رأسمالا جديدا في الشركة الخاسرة ولا تسعى لأن تكون مستثمرا طويل الأمد فيها.

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