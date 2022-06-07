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بورصات الخليج تتراجع مع كبح مخاوف التضخم لشهية المستثمرين عالمياً

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سوق دبي المالي (رويترز)
سوق دبي المالي (رويترز)
أسواق الخليج

بورصات الخليج تتراجع مع كبح مخاوف التضخم لشهية المستثمرين عالمياً

أدى ارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي الذي يلوح في الأفق إلى تراجع شهية المخاطرة في الأسواق العالمية

دبي - العربية.نت

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أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الثلاثاء، مقتفية أثر الأسواق العالمية، إذ أدى ارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي الذي يلوح في الأفق إلى تراجع شهية المستثمرين.

تراجع المؤشر الرئيسي في السعودية 1.2%، وكان الأكثر انخفاضاً بين أقرانه في البورصات الخليجية، إذ انخفض سهم مصرف الراجحي 1.9%، وتراجع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك السعودية، 2.1%.

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.5%، في ظل تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.4%، ونزول سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 1.2%.

الاقتصاد السعودي ينمو 9.9% في الربع الأول من 2022 اقتصاد اقتصاد السعودية الاقتصاد السعودي ينمو 9.9% في الربع الأول من 2022

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر الرئيسي 0.3% مواصلا خسائره للجلسة الخامسة على التوالي. وتراجع سهم شركة بروج للبتروكيماويات 1.9%، وهبط سهم بنك أبوظبي التجاري 2%.

ونزل المؤشر القطري 0.1% متأثراً بتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 3%.

خارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر مصر الرئيسي 0.6%، بفضل صعود سهم البنك التجاري الدولي 0.6%.

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