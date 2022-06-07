الأسواق العالمية
جي بي مورغان: التراجعات الأخيرة بالسوق الصينية توفر فرصة شراء
الصين على وشك الانتهاء من تحقيقها مع شركة ديدي
أفاد بنك جي بي مورغان أن التراجعات الأخيرة في السوق الصينية على مدار العام الماضي، قد توفر فرصة للمستثمرين وسط توقعات بمزيد من التحفيز الحكومي.
وأضاف البنك أنه على الرغم من أن التوقعات الاقتصادية للربع الثاني كانت مخيبة إلا أن النظرة المستقبلية إيجابية.
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يأتي ذلك مع تخفيف القيود الناجمة عن جائحة كورونا إلى جانب الإجراءات التي تدعم النمو وأنباء عن أن الصين على وشك الانتهاء من تحقيقها مع شركة ديدي، مما يشير إلى أن المخاطر التنظيمية تتراجع
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