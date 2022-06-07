سوق السعودية
السوق السعودية تغلق منخفضة 1.2% عند 12662 نقطة
سهم أرامكو هبط 1.2%
أغلق مؤشر السوق السعودية، اليوم الثلاثاء، منخفضا 1.24% ليصل إلى 12662.8 نقطة، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية واجتماعات البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة.
هبط سهم أرامكو السعودية 1.2%، وبترو رابغ 1.75%، وبنك الرياض 2.4%، ومصرف الراجحي 1.9%، والبنك السعودي الفرنسي 2.7%.
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وبلغت قيمة التداولات نحو 6 مليارات ريال وكمية الأسهم المتداولة 152 مليون سهم.
وأظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 9.9% في الربع الأول، بما يزيد على تقدير أولي الشهر الماضي بلغ 9.6%.
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