أغلقت على ارتفاع.. أسهم التكنولوجيا والطاقة تدعم "وول ستريت"
السوق تتعافى من خسائرها الحادة التي منيت بها مؤخراً
أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة، أمس الثلاثاء، بدعم من مكاسب لأسهم أبل وشركات أخرى للتكنولوجيا، لكن تحذيرا بشأن هوامش الأرباح من تارغت كان له تأثير سلبي على قطاع التجزئة في معظم الجلسة.
وصعدت أيضا أسهم شركات الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط.
وشهدت الجلسة تداولات متقلبة، إذ تراجعت المؤشرات في التعاملات المبكرة، لكن السوق تتعافى من خسائرها الحادة التي منيت بها مؤخرا.
وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي مرتفعا 38.72 نقطة، أو 0.93%، إلى 4159.85 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 110.92 نقطة، أو 0.92%، لينهي الجلسة عند 12172.29 نقطة.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 262.86 نقطة، أو 0.80%، ليغلق عند 33178.64 نقطة.
وتنتظر السوق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين، الذي سيصدر يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يظهر أن التضخم ظل مرتفعا في مايو رغم أن أسعار المستهلكين الأساسية، التي تستبعد قطاعي الغذاء والطاقة، من المرجح أنها تراجعت قليلا على أساس سنوي.
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