الأسهم اليابانية تنهي الجلسة عند أعلى مستوى في نحو شهرين ونصف

أغلق مؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى له في نحو شهرين ونصف الشهر، إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أثر المكاسب التي حققتها وول ستريت خلال الليل، وصعدت أسهم شركات الطاقة مدفوعة بارتفاع أسعار النفط.

ارتفع نيكاي 1.04% مسجلا 28234.29 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ 29 مارس، كما واصل سلسلة من المكاسب استمرت لأربعة أيام. وقفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.118% مسجلا 1969.98 نقطة.

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وقاد صعود نيكاي سهم شركة دايكين إندستريز لصناعة مكيفات الهواء الذي زاد 3.36%، بينما ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في التكنولوجيا 2.45%. وقفز سهم منصة الخدمات الطبية إم3 بنحو 5.61%، وسهم فانوك لصناعة الروبوتات 2.38%.

وتصدرت شركات النفط القطاعات التي حققت مكاسب في بورصة طوكيو التي تضم 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات، وارتفع القطاع بنسبة 4.7%. وصعدت أسهم العقارات 2.82% مع تحقيق سهم شركة طوكيو فوندوسان هولدنجز قفزة بلغت 4.31%.

لكن قطاعي التأمين والبنوك تراجعا بنسبة 0.91% و0.85% على الترتيب، بعد هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية.