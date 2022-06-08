الين يتراجع أمام اليورو مع تغريد المركزي الياباني خارج السرب

بلغ سعر اليورو أعلى مستوياته في سبع سنوات أمام الين الياباني، مدعوما بمراجعة بالزيادة لبيانات النمو في الربع الأول وقبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس، الذي من المرجح أن يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

ومن المقرر أن ينهي البنك المركزي الأوروبي مشترياته من السندات هذا الشهر، ما يعني أن رفع الفائدة يمكن أن يبدأ في النصف الثاني من 2022، ليصبح بنك اليابان المركزي الوحيد بين أقرانه الذي يطبق سياسة للتيسير النقدي.

مادة اعلانية

وانخفض سعر الين للجلسة العاشرة على التوالي أمام اليورو، وهي أول فترة هبوط له في ثمانية أشهر، وقد بلغ أدنى مستوياته في سبع سنوات مسجلا 143.89 ين لليورو في التعاملات الأوروبية.

وارتفع اليورو بنسبة 0.2% أمام الدولار إلى 1.07225 دولار، بعد انخفاضه في وقت سابق 0.3%، بعد تعديل بالزيادة لبيانات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الأول من العام.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منها اليورو والين، 0.1% إلى 102.53.

ونزل سعر الجنيه الإسترليني 0.4% إلى 1.2540 دولار مع تأثر العملة البريطانية بالمخاطر السياسية وتباطؤ الاقتصاد.

وفي ما يتعلق بالعملات المشفرة، نزلت بيتكوين 2.4%، لكنها ظلت فوق مستوى 30 ألف دولار، وفقدت إيثر 0.5% إلى 1802 دولار.