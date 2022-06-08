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تراجع حاد لسهم "كريدي سويس" يغيّر مسار الأسهم الأوروبية

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أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
الأسهم الأوروبية

تراجع حاد لسهم "كريدي سويس" يغيّر مسار الأسهم الأوروبية

خسارة متوقعة شكلت ضربة جديدة للمصرف المتعثر

دبي - العربية.نت

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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، وتخلت سريعا عن مكاسب حققتها عند افتتاح التداولات، إذ تسبب هبوط بنحو 6% في سهم بنك كريدي سويس بعد تحذير متعلق بالأرباح، في الضغط على قطاع البنوك، بينما شكلت أسعار المعادن ضغطا أيضا على أسهم شركات التعدين.

هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، بعد أن ارتفع عند بداية التداولات 0.3% مقتفيا أثر صعود الأسهم العالمية.

وتراجع قطاع البنوك 1% مع إعلان كريدي سويس أنه من المرجح أن يتكبد خسارة على مستوى المجموعة بأكملها في الربع الثاني، في ضربة جديدة للمصرف المتعثر، بحسب "رويترز".

الأسهم اليابانية تنهي الجلسة عند أعلى مستوى في نحو شهرين ونصف أسواق المال أسهم اليابان الأسهم اليابانية تنهي الجلسة عند أعلى مستوى في نحو شهرين ونصف

كما هبط قطاع شركات التعدين 0.7% مع تراجع أسعار خام الحديد ومعادن أخرى.

لكن ارتفاع قطاع شركات الطاقة، التي اقتفت أثر أسعار النفط، حد من الخسائر، وصعدت كذلك أسهم شركات التجزئة بعد أن قفز سهم إنديتكس المالكة لمتاجر زارا 4.1%، عقب إعلان الشركة عن قفزة بنسبة 80% في صافي الربح في الفترة من فبراير إلى أبريل.

وتتجه كل الأنظار إلى تحركات البنك المركزي الأوروبي الذي من المقرر أن يجتمع غدا الخميس، وتحركات الفيدرالي الأميركي المقرر أن يعقد اجتماعا الأسبوع المقبل.

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