تراجع حاد لسهم "كريدي سويس" يغيّر مسار الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، وتخلت سريعا عن مكاسب حققتها عند افتتاح التداولات، إذ تسبب هبوط بنحو 6% في سهم بنك كريدي سويس بعد تحذير متعلق بالأرباح، في الضغط على قطاع البنوك، بينما شكلت أسعار المعادن ضغطا أيضا على أسهم شركات التعدين.

هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، بعد أن ارتفع عند بداية التداولات 0.3% مقتفيا أثر صعود الأسهم العالمية.

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وتراجع قطاع البنوك 1% مع إعلان كريدي سويس أنه من المرجح أن يتكبد خسارة على مستوى المجموعة بأكملها في الربع الثاني، في ضربة جديدة للمصرف المتعثر، بحسب "رويترز".

كما هبط قطاع شركات التعدين 0.7% مع تراجع أسعار خام الحديد ومعادن أخرى.

لكن ارتفاع قطاع شركات الطاقة، التي اقتفت أثر أسعار النفط، حد من الخسائر، وصعدت كذلك أسهم شركات التجزئة بعد أن قفز سهم إنديتكس المالكة لمتاجر زارا 4.1%، عقب إعلان الشركة عن قفزة بنسبة 80% في صافي الربح في الفترة من فبراير إلى أبريل.

وتتجه كل الأنظار إلى تحركات البنك المركزي الأوروبي الذي من المقرر أن يجتمع غدا الخميس، وتحركات الفيدرالي الأميركي المقرر أن يعقد اجتماعا الأسبوع المقبل.