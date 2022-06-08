صعود الدولار وعوائد السندات يضغط على الذهب.. متى يستعيد الزخم؟

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، وسط ترقب صدور آخر بيانات عن التضخم قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر والمتعلق بالسياسة النقدية.

تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1850.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 1155 بتوقيت غرينتش، مبقيا على التحرك داخل نطاق ضيق نسبيا، بينما طرأ تغير طفيف على العقود الآجلة الأميركية للذهب لتصل إلى 1853.40 دولار، بحسب "رويترز".

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قال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك: "المعنويات مشوشة تماما، وهذا يقود إلى ذلك التداول الجانبي"، مضيفا أن الذهب يحتاج إلى كسر حاجز 1870 دولارا لكسب بعض الزخم الجديد.

وأضاف: "التطورات في كل من عوائد الخزانة والدولار ليست مواتية للذهب، لكن في مقابل ذلك، لدينا خفض البنك الدولي لتوقعات النمو العالمي لنضعه في الحسبان".

وكان البنك الدولي خفض، أمس الثلاثاء، توقعاته للنمو في العام 2022 بنحو الثلث، وحذر من ارتفاع مخاطر الركود التضخمي، مما يوفر بعض الدعم للذهب باعتباره من الأصول التي تعتبر ملاذاً آمناً.

في الوقت نفسه، قد توفر بيانات أسعار المستهلكين الأميركية يوم الجمعة، مؤشرات على ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في سياسة رفع أسعار الفائدة.

ساعدت التوقعات برفع الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الشهر، مؤشر الدولار على الارتفاع بنسبة 0.2%، وأبقت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بالقرب من المستوى الرئيسي 3%.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة 0.9% إلى 22 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 1005.89 دولار، وهبط البلاديوم 0.9% إلى 1965.31 دولار.