وول ستريت
وول ستريت تفتح على انخفاض مع هدوء موجة صعود أسهم التكنولوجيا
ارتفاع أسعار النفط يعزز المخاوف من أن يشهد التضخم العالمي مزيدا من الصعود
فتحت المؤشرات الأميركية الرئيسية في وول ستريت اليوم الأربعاء على انخفاض مع هدوء موجة صعود في أسهم شركات التكنولوجيا، بينما عزز ارتفاع أسعار النفط المخاوف من أن يشهد التضخم العالمي مزيدا من الصعود.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 93.07 نقطة عند الفتح، أي 0.28%، إلى 33087.07 نقطة، وفق رويترز.
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وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا بواقع 13.56 نقطة، أي 0.33%، إلى 4147.12 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 27.95 نقطة، أي 0.23%، إلى 12147.28 نقطة.
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