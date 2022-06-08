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 الأردن يتلقى أكثر من 1.2 مليار دولار في طلبات لسندات دولارية 

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الأردن
اقتصاد الأردن

الأردن يتلقى أكثر من 1.2 مليار دولار في طلبات لسندات دولارية

السندات يزيد استحقاقها على 5 سنوات

دبي -رويترز

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أظهرت وثيقة اليوم الأربعاء أن الأردن تلقى طلبات بأكثر من 1.2 مليار دولار في بيع لسندات مقومة بالدولار الأميركي يحين أجل استحقاقها خلال ما يزيد قليلا على خمس سنوات.

وأظهرت مذكرة للمستثمرين اطلعت عليها رويترز أن السعر الاسترشادي تم تعديله ليصبح في حدود 8% بعد أن كان السعر الاسترشادي الأولي في نطاق 8% المنخفض في وقت سابق اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تكون السندات بالحجم القياسي، وهو ما يعني في المعتاد 500 مليون دولار على الأقل، وسيتم تسعيرها في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

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واشتركت بنوك سيتي وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي في مهام المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر.

وكشف الأردن يوم الاثنين عن استراتيجية رئيسية للتنمية للسنوات العشر المقبلة تستهدف مضاعفة النمو، بما في ذلك جذب 41 مليار دولار من التمويل للمساعدة في رفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 58.1 مليار دينار (82 مليار دولار) بحلول عام 2033.

وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن الحكومة ستكشف قريبا عن خطة إصلاح للقطاع العام المتضخم الذي توسع بسرعة مع سعي حكومات متعاقبة لإرضاء المواطنين بوظائف حكومية حفاظا على الاستقرار.

وساهم الإنفاق في ارتفاع الدين العام إلى 40 مليار دولار، أو ما يعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يسعى الأردن جاهدا لكبحه.

وأعطت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية المملكة تصنيفا عند (‭‭‭B1‬‬‬)، بينما تصنفها ستاندرد اند بورز عند (‭‭‭B+‬‬‬) وفيتش عند (‭‭‭BB-‬‬‬)، وجميعها مع نظرة مستقبلية مستقرة.

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