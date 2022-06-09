أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار وعوائد السندات قبيل بيانات التضخم الأميركية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن أثر صعود الدولار وزيادة عوائد السندات الأميركية على الإقبال على شراء المعدن النفيس قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية التي قد تعزز فرص تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية.

ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6%، إلى 1842.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:38 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7%، إلى 1843.90 دولار، وفقا لرويترز.

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وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، مما حد من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، كما زاد سعر الدولار ليقلل من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وينتظر المستثمرون أيضا بيانات أسعار المستهلكين الأميركية الشهرية غدا الجمعة.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين الأميركيين من المتوقع أن يكون قد ارتفع 5.9%، على أساس سنوي بعد ارتفاعه 6.2%، في أبريل/نيسان على أساس سنوي.

ومن شأن بيانات التضخم المنتظرة أن تعطي مؤشرا عما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتمسك بسياسته النقدية المتشددة في النصف الثاني من العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8%، إلى 21.63 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 2.7%، إلى 978.37 دولار.

وهبط البلاديوم 0.9%، إلى 1925.72 دولار.