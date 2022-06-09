أسعار الذهب تستقر تحت ضغط عوائد السندات المرتفعة قبيل بيانات أميركية

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، حيث كبحها ارتفاع عوائد سندات الخزانة قبل بيانات رئيسية عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة قد تؤثر على خارطة طريق مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1853.24 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1854.70 دولار، وفقا لـ"رويترز".

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وقال المدير في شركة إيرغايد لاستشارات الشركات، مايكل لانجفورد: "يُبقي عدم اليقين الذهب حاليا ضمن نطاق ولكن الميل يتجه نحو الهبوط بشكل واضح منذ أبريل"، مضيفا أن المشكلة الرئيسية التي تواجه الذهب هي أنه لا يدر عائدا في بيئة تشهد ارتفاع سعر الفائدة.

وينتظر المستثمرون أيضا بيانات أسعار المستهلكين الأميركية الشهرية غدا الجمعة، والتي قال البيت الأبيض إنه يتوقع أن تكون "مرتفعة".

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته "رويترز" أن يبلغ معدل التضخم السنوي 8.3%.

وتعززت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما حد من جاذبية المعدن الأصفر ذي العائد الصفري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 22.07 دولار للأونصة، بينما هبط البلاتين 0.3% إلى 1003.46 دولار.

وزاد البلاديوم 0.9% إلى 1960.94 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع عند 1930.28 دولار أمس الأربعاء.