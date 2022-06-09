.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الدولار يرتفع مع ترقب بيانات التضخم واليورو يتخلى عن مكاسبه

  • الخط
اليورو يسجل أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار
اليورو والدولار
عملات أجنبية

الدولار يرتفع مع ترقب بيانات التضخم واليورو يتخلى عن مكاسبه

المركزي الأوروبي أشار إلى أنه بصدد البدء في رفع أسعار الفائدة

نيويورك - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع مؤشر الدولار اليوم الخميس، معوضاً انخفاضه في المعاملات المبكرة، في حين تخلى اليورو عن مكاسبه السابقة بعد أحدث إعلان للبنك المركزي الأوروبي والذي أشار إلى أنه بصدد البدء في رفع أسعار الفائدة.

وأنهى البنك المركزي الأوروبي برنامجا طويل الأمد لشراء الأصول، وقال إنه سيعلن الشهر المقبل عن أول زيادة لأسعار الفائدة منذ 2011، تليها خطوة أكبر محتملة في سبتمبر مع سعيه للحد من التضخم المتزايد.

وارتفع مؤشر الدولار 0.39% إلى 102.960، مع تراجع اليورو 0.55% إلى 1.0655 دولار. وتتجه العملة الأميركية لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، والأكبر في خمسة أسابيع.

أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار وعوائد السندات قبيل بيانات التضخم الأميركية أسواق المال سعر الذهب أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار وعوائد السندات قبيل بيانات التضخم الأميركية

وانخفض اليورو بنسبة 0.6% مقابل الين إلى 142.990 ين، وكان سجل أمس الأربعاء أعلى مستوياته أمام العملة اليابانية منذ يناير 2015 عند 144.25 ين.

ارتفع الين الياباني 0.05% مقابل الدولار إلى 134.16 ين، بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.15% خلال اليوم، وبلغ في أحدث تداول 1.252 دولار.

وفي ما يتعلق بالعملات المشفرة، انخفضت بيتكوين بنسبة 0.28% إلى 30104 دولارات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تفاصيل جديدة حول هجوم أربيل الذي أسفر عن وقوع 3 إصابات تفاصيل جديدة حول هجوم أربيل الذي أسفر عن وقوع 3 إصابات
اكتشف المزيد