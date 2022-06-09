الدولار يرتفع مع ترقب بيانات التضخم واليورو يتخلى عن مكاسبه

ارتفع مؤشر الدولار اليوم الخميس، معوضاً انخفاضه في المعاملات المبكرة، في حين تخلى اليورو عن مكاسبه السابقة بعد أحدث إعلان للبنك المركزي الأوروبي والذي أشار إلى أنه بصدد البدء في رفع أسعار الفائدة.

وأنهى البنك المركزي الأوروبي برنامجا طويل الأمد لشراء الأصول، وقال إنه سيعلن الشهر المقبل عن أول زيادة لأسعار الفائدة منذ 2011، تليها خطوة أكبر محتملة في سبتمبر مع سعيه للحد من التضخم المتزايد.

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وارتفع مؤشر الدولار 0.39% إلى 102.960، مع تراجع اليورو 0.55% إلى 1.0655 دولار. وتتجه العملة الأميركية لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، والأكبر في خمسة أسابيع.

وانخفض اليورو بنسبة 0.6% مقابل الين إلى 142.990 ين، وكان سجل أمس الأربعاء أعلى مستوياته أمام العملة اليابانية منذ يناير 2015 عند 144.25 ين.

ارتفع الين الياباني 0.05% مقابل الدولار إلى 134.16 ين، بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.15% خلال اليوم، وبلغ في أحدث تداول 1.252 دولار.

وفي ما يتعلق بالعملات المشفرة، انخفضت بيتكوين بنسبة 0.28% إلى 30104 دولارات.