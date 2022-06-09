الصين تنفي عزمها إحياء الاكتتاب العام لـ Ant Group

نفت لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين (CSRC) دراستها السماح لطرح مجموعة Ant التابعة لـ "علي بابا" التي يملكها الملياردير جاك ما، بالمضي قدما.

كانت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ"، ذكرت أن اللجنة بدأت بإجراء محادثات حول إحياء محتمل لعملية الطرح العام الأولي لمجموعة Ant، التي كانت تخطط لجمع ما يصل إلى 37 مليار دولار من طرح أسهمها في شنغهاي وهونغ كونغ عام 2020، إلا أن الصين كانت قد علّقت عملية الطرح آنذاك إثر حملة تنظيمية قامت بها ضد كبرى الشركات في قطاع التكنولوجيا.

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ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الصينية في الأسابيع الأخيرة، مدعومة بتقرير يفيد بأن السلطات تستعد لإنهاء تحقيق مع شركة ديدي غلوبال، والسماح بتنزيل التطبيق من متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة.

كما صعدت أسهم مجموعة علي بابا القابضة المحدودة، التي تمتلك حصة في شركة Ant، بنسبة 7% في تعاملات ما قبل السوق اليوم الخميس، بعد تقرير "بلومبرغ" عن احتمالية إحياء الطرح العام الأولي.

قال كبير مسؤولي الاستثمار في Kamet Capital Partners Pte، كيري جوه: "نعتقد الآن اعتقاداً راسخاً أن الأسوأ مر بالنسبة لشركات التكنولوجيا الصينية على وجه الخصوص من وجهة نظر تنظيمية".

أثار إلغاء الاكتتاب العام الأولي لشركة Ant غروب البالغة قيمته 35 مليار دولار في نوفمبر 2020، موجات من الصدمة في جميع أنحاء العالم المالي. كما أنه مثل بداية حملة أوسع نطاقا أوقعت ببعض الشركات الصينية الأسرع نمواً، وألغت أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية.

اختفى ما، أشهر رجل أعمال في الصين، عن الرأي العام منذ أن ألقى خطاباً انتقد المنظمين عشية الاكتتاب الأولي العام لشركة آنت. وتخلى العديد من أقرانه عن أدوارهم الرسمية في الشركة وزادوا التبرعات للأعمال الخيرية لتتماشى مع رؤية الرئيس الصيني لتحقيق "الرخاء المشترك".

في حين أنه من المرجح أن يرحب المستثمرون بأي إشارات على أن الإجراءات الصارمة المتعلقة بالتكنولوجيا تتراجع، فإن العودة إلى أيام الزخم للعام 2020 تبدو غير مرجحة. ووفقاً لبعض الداعمين الأوائل، فإن اللوائح التي لا تعد ولا تحصى والتي فُرضت على مجموعة "النملة" على مدار العامين الماضيين، تعني أن تقييم الشركة الجديد سيمثل جزءا بسيطا مما كانت عليه في السابق.

على سبيل المثال، خفضت فيديليتي إنفستمنتس تقديراتها التقييمية للشركة إلى حوالي 78 مليار دولار في يونيو الماضي من 235 مليار دولار قبل تعليق الاكتتاب العام الأولي فجأة.

وقال أحد المصادر، إن الجهة المنظمة للأوراق المالية في الصين تدرس في البداية خطط Ant غروب لإدراج أسهمها في شنغهاي. فيما توقع مصدر آخر إجراء إدراج مزدوج في شنغهاي وهونغ كونغ.

إعادة الهيكلة

بعد عرقلة الاكتتاب الأولي العام لشركة Ant غروب، أمر المنظمون الشركة، بإصلاح عملياتها وإنشاء شركة مالية قابضة لإدارة ثرواتها وعمليات الإقراض وأعمالها الائتمانية حتى يمكن تنظيمها بشكل أوثق.

وقالت المصادر، إن السلطات تستعد الآن لإصدار ترخيص شركة مالية قابضة لمجموعة النملة، على الرغم من أنه من غير الواضح مدى سرعة اتخاذ القرار النهائي بشأن هذا الأمر.

وكجزء من إعادة الهيكلة، عززت Ant قاعدة رأس مالها إلى 35 مليار يوان (5.2 مليار دولار) وتحركت لبناء جدران حماية في نظام بيئي، ما سمح لها في الماضي بتوجيه الحركة من تطبيق الدفع Alipay، مع مليار مستخدم، إلى خدمات مثل إدارة الثروات والإقراض والتسليم.