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الليرة التركية تواصل الهبوط إلى 17.2 مقابل الدولار

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الليرة التركية
الليرة التركية

الليرة التركية تواصل الهبوط إلى 17.2 مقابل الدولار

للجلسة الرابعة على التوالي

إسطنبول - رويترز

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تراجعت الليرة التركية إلى 17.2 مقابل الدولار، اليوم الخميس، في انخفاض للجلسة الرابعة على التوالي، متجهة نحو مستويات متدنية قياسية سجلتها في ديسمبر بعد سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة.

وسجلت الليرة 17.1975، وهو مستوى أضعف قليلا مقارنة بإغلاق أمس الأربعاء عند 17.17.

وفقدت العملة التركية 23% من قيمتها أمام نظيرتها الأميركية هذا العام بعد انخفاض بنسبة 44% العام الماضي.

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وفي كلمة بعد اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، قال أردوعان إن تركيا لن ترفع أسعار الفائدة بل ستواصل خفضها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأظهرت بيانات من ستاندرد آند بورز غلوبال، أن مبادلات الائتمان التركية لأجل خمس سنوات في حالة التخلف عن السداد أغلقت فوق 730 نقطة أساس، عند مستويات لم تحدث منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

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