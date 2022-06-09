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رغم الاتجاه الهابط.. صناديق التحوط تواصل شراء العملات المشفرة

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عملات مشفرة

رغم الاتجاه الهابط.. صناديق التحوط تواصل شراء العملات المشفرة

تقرير PWC: ثلث صناديق التحوط التقليدية تستثمر في الأصول الرقمية مثل بيتكوين

دبي - العربية.نت

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أظهر تقرير لمؤسسة "برايس ووترهاوس كوبرز" PWC أن صناديق التحوط تتبنى ببطء الاستثمار في العملات المشفرة، مضيفا أن هذه الصناديق حافظت على تعرضها المحدود للعملات المشفرة رغم الاتجاه الهبوطي لها.

وأشار التقرير إلى أن نحو ثلث صناديق التحوط التقليدية تستثمر بالفعل في الأصول الرقمية مثل بيتكوين.

وكان استطلاع أجرته PWC في العام الماضي شمل 100 صندوق تحوط عالمي كشف أن غالبية المشاركين بالاستطلاع يتوقعون تخصيص متوسط 10%، من استثماراتهم للعملات المشفرة في غضون خمس سنوات.

وتعاني العملات الرقمية المشفرة منذ إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على الدولار، الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين لسحب أموالهم من "بيتكوين" وضخها في الدولار للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع، خصوصا وسط توقعات باستمرار خسائر السوق.

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