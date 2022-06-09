صناديق كارلايل للاستثمار تعتزم التخارج من "الآمار" عبر الطرح العام

أعلنت شركة الآمار الغذائية "الآمار"، أحد مشغلي مطاعم الخدمة السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، عن نيتها المضي في إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن هيئة السوق المالية وافقت على طلبها لإجراء عملية طرح عام أولي لعدد نحو 10.63 مليون سهم تمثل ما يعادل 41.7% من رأس مال الشركة، وهي كامل ملكية بعض المساهمين الحاليين في الشركة وهم صناديق استثمارية مدارة من قبل مجموعة كارلايل العالمية للاستثمار.

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وأضافت أنها ستعلن السعر النهائي لأسهم الطرح بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

ويبلغ إجمالي أسهم الشركة 25.5 مليون سهم.

وقالت "الآمار"، إن عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة نحو 10.63 مليون سهم من أسهم الطرح تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم يحق لمدير سجل الاكتتاب بالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 9.58 مليون سخم من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

وسيتم تخصيص نحو 1.06 مليون سهم من أسهم الطرح كحد أقصى بما يعادل 10% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب لشريحة الأفراد من 20 يوليو إلى 21 يوليو 2022.

وعينت "الآمار" إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي لعملية الطرح ومدير لسجل الاكتتاب ومدير رئيسي للطرح ومتعهد لتغطية الطرح، وعينت بنوك الرياض والأهلي السعودي والراجحي لاستلام طلبات الاكتتاب كجهات مستلمة لشريحة المستثمرين الأفراد المؤهلين.

يذكر أن الآمار الغذائيّة تمتلك حق الامتياز التجاريّ للعلامة التجاريّة "دومينوز بيتزا" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، بالإضافة إلى امتلاكها حق الامتياز للعلامة التجاريّة "دنكن" لمنطقة شمال إفريقيا.