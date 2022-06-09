أسهم أوروبا تتراجع قبل بيان المركزي الأوروبي

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم، إذ يترقب المستثمرون مؤشرات على خطط البنك لتشديد السياسة النقدية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش. ويتجه المؤشر صوب تكبد خسائر لثالث جلسة على التوالي.

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وتستوعب أسواق المال في الوقت الراهن رفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة 75 نقطة أساس بحلول أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بتوقعات سابقة برفعه 25 نقطة أساس في جميع اجتماعات البنك السابقة مع بلوغ التضخم في منطقة اليورو مستويات مرتفعة قياسية.

ويعلن البنك المركزي الأوروبي قراره في الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش يعقبه مؤتمر صحافي في الساعة 12:30.

وكانت الخسائر في الأسواق الأوروبية واسعة النطاق، وجاءت أسهم شركات التعدين في الصدارة. وكان قطاع الطاقة هو الرابح الوحيد بين القطاعات وزاد 0.4%. وتعافت أسعار النفط بدعم من صادرات صينية أقوى من المتوقع في مايو أيار، لكن سرعان ما تخلت عن مكاسبها.

وبالنسبة للأسهم الفردية صعد سهم شركة بريتش أمريكان توباكو 0.8%، بعدما قالت إنها واثقة من تحقيق أهدافها المالية بغض النظر عن الوقت الذي يستغرقه تفريغ وحدتها الروسية.