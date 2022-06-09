اكتتاب "تيكوم".. تفاصيل طرح 625 مليون سهم في سوق دبي 16 يونيو

قالت مجموعة تيكوم لتشغيل مجمعات الأعمال في بيان، اليوم الخميس، إنها تعتزم بيع حصة 12.5% للمستثمرين عبر طرح عام أولي وإدراج أسهمها في سوق دبي المالي.

وأضافت "تيكوم" في وثيقة إعلان نية الطرح، أن دبي القابضة لإدارة الأصول ستبيع 625 مليون سهم عادي في "تيكوم" في الاكتتاب الذي يبدأ في 16 يونيو الجاري.

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وتنتهي فترة اكتتاب الأفراد بتاريخ 23 يونيو، بينما ينتهي اكتتاب المؤسسات في 24 يونيو.

وتوقعت المجموعة إدراج أسهمها في سوق دبي المالي بتاريخ 5 يوليو القادم.

وتعتزم "تيكوم" اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية، حيث ستقوم بدفع توزيعات أرباح نقدية بعد الطرح العالمي وذلك في شهري أكتوبر وأبريل من كل عام، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

وتتوقع المجموعة توزيع أرباح نقدية إجمالية تبلغ 800 مليون درهم سنوياً على مدار السنوات الثلاث المقبلة حتى أكتوبر 2025.

وسيكون طرح "تيكوم" هو الثاني في دبي هذا العام بعد أن جمعت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" 6.1 مليار دولار في أكبر طرح في الخليج منذ عام 2019.

يشار إلى أن "تيكوم" المملوكة لدبي القابضة، تدير 10 مجمعات أعمال متنوعة، من أشهرها مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام.