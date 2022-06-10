أسهم اليابان تنهي 5 أيام من المكاسب مقتفية أثر "وول ستريت"  

أنهى المؤشر نيكاي الياباني موجة مكاسب استمرت خمس جلسات اليوم الجمعة، متتبعا انخفاض "وول ستريت" خلال الليل مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية الرئيسية التي ستوجه مسار تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وهبط "نيكاي" 1.49% إلى 27824.29 نقطة، منخفضا دون المستوى النفسي الرئيسي البالغ 28000، وتراجع من أعلى مستوى في 5 أشهر تقريبا عند 28389.75 نقطة والذي سجله أمس الخميس.

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لكن المؤشر الرئيسي ارتفع 0.23% هذا الأسبوع مع تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.32% إلى 1943.09 نقطة، غير أنه ارتفع بنسبة 0.51% خلال الأسبوع.

وتراجع المؤشر ناسداك 2.74%، كما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.38%.

وتتوقع السوق بيانات قوية لأسعار المستهلكين لشهر مايو، والتي ستدعم تشديد مجلس الاحتياطي لسياسته النقدية حتى مع خطر اختناق النمو الاقتصادي.

وقال مالك إحدى شركات الأوراق المالية المحلية إن المستثمرين اليابانيين قلقون من أن بيانات أسعار المستهلكين ستدفع الأسهم الأميركية إلى الانخفاض وأنهم لن يكونوا قادرين على فعل شيء حتى فتح الأسواق في طوكيو يوم الإثنين.

وتراجعت الأسهم التي يُتوقع أن تنمو بمعدل أعلى بكثير من معدل نمو السوق بما في ذلك شركات التكنولوجيا إذ انخفض مؤشر توبكس لشركات النمو 1.73%.

وانخفض سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 4.2%، فيما تراجع سهم عملاق صناعة الرقائق طوكيو إلكترون 3.22%.

ونزل سهم فاست للتجزئة المشغلة لسلسلة يونيكلو للملابس وسوفت بنك 5روب لاستثمارات التكنولوجيا 0.93% و2.01% على التوالي.

وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية إذ خسر مؤشر قطاع الآلات بنسبة 2.14% ليصبح القطاع الأسوأ أداء.

ومن بين الأسهم المدرجة على "نيكاي" وعددها 225، انخفض 189 سهما مقابل صعود 34.