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الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي

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أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي

قطاع البنوك الخاسر الأكبر على المؤشر ستوكس 600

دبي - العربية.نت

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واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها، اليوم الجمعة، للجلسة الرابعة على التوالي، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية التي قد تحفز المزيد من التكهنات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وتراجعت مؤشرات جميع القطاعات، وكان قطاع البنوك الخاسر الأكبر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، حيث انخفض 0.7% في طريقه لإنهاء الأسبوع منخفضا بنحو 2%، وفقا لـ"رويترز".

ومن المتوقع ارتفاع مؤشر وزارة العمل الأميركية لأسعار المستهلكين إلى 0.7% في مايو من 0.3% في أبريل، وارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني منتجات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.5% في الشهر نفسه.

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يأتي ذلك بعد يوم من تراجع الأسهم عقب إعلان البنك المركزي الأوروبي عزمه رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل للمرة الأولى منذ 2011، وربما يقرر زيادة أكبر في سبتمبر أيلول.

وقفز سهم جلاسكو سميث كلاين 2.4% بعد أن قالت شركة الأدوية إن لقاحها ضد الفيروس المخلوي التنفسي كان ناجحا في المرحلة الأخيرة من التجارب التي شملت كبار السن.

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