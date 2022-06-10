الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي
قطاع البنوك الخاسر الأكبر على المؤشر ستوكس 600
واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها، اليوم الجمعة، للجلسة الرابعة على التوالي، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية التي قد تحفز المزيد من التكهنات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وتراجعت مؤشرات جميع القطاعات، وكان قطاع البنوك الخاسر الأكبر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، حيث انخفض 0.7% في طريقه لإنهاء الأسبوع منخفضا بنحو 2%، وفقا لـ"رويترز".
ومن المتوقع ارتفاع مؤشر وزارة العمل الأميركية لأسعار المستهلكين إلى 0.7% في مايو من 0.3% في أبريل، وارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني منتجات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.5% في الشهر نفسه.
يأتي ذلك بعد يوم من تراجع الأسهم عقب إعلان البنك المركزي الأوروبي عزمه رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل للمرة الأولى منذ 2011، وربما يقرر زيادة أكبر في سبتمبر أيلول.
وقفز سهم جلاسكو سميث كلاين 2.4% بعد أن قالت شركة الأدوية إن لقاحها ضد الفيروس المخلوي التنفسي كان ناجحا في المرحلة الأخيرة من التجارب التي شملت كبار السن.
-
كيف تفاعلت الأسواق مع قرار "المركزي" الأوروبي إبقاء سعر الفائدة دون تغيير؟أبقى البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه الخميس أسعار الفائدة دون تغيير.وقال إنه سينهي خطة شراء السندات طويلة الأمد في الأول من يوليو، مشيرا إلى سلسلة ... نبض السوق
-
لهذه الأسباب قد تتجاوز أسعار النفط 130 دولاراً للبرميل خلال فترة الصيفيوسف الشمري للعربية: زيادة الإنتاج لن تغير الأسعار كثيراً بسبب النقص في طاقة المصافي العالمية قصص اقتصادية
-
الدولار ينخفض مقابل اليورو مع ترقب بيانات التضخم الأميركيةمؤشر العملة الأميركية تراجع 0.1% إلى 103.17 لكنه ظل مرتفعا خلال الأسبوع أسواق المال